"الغذاء والدواء" ترصد توافر مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية لدى المنشآت في أبريل

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 18 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال شهر أبريل من العام 2022م، وذلك لعدم التزامها بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي، وتخلفها عن التبليغ لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.
وأوضحت "الهيئة" أن مفتشيها رصدوا خلال شهر أبريل (10) منشآت بسبب مخالفة عدم توفر الأدوية، و(8) منشآت تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.
وأشارت "الغذاء والدواء" إلى أنه تم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية حيال المنشآت المخالفة.
يُذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يُلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.
وتراقب "الهيئة" مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الإلكتروني "رصد"، وذلك بهدف ضبط توفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.