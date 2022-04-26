"الغذاء والدواء" ترفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن والبيض من الدنمارك

يذكر أن "الغذاء والدواء" تقوم برفع الحظر المؤقت الذي تفرضه على استيراد لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتهما من الدول أو المناطق أو الأقاليم في حال توفر تقرير من إحدى المنظمات الدولية المعترف بها، يفيد بالسيطرة على مسببات الحظر أو زوالها، إضافةً إلى تقرير عن الوضع الصحي صادر من الجهة الرقابية الرسمية في الدولة المعنية، مدعماً بجميع الوثائق التي تثبت السيطرة على مسببات الحظر أو زواله.