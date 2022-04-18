"الغذاء والدواء" تصدر دليلاً إرشادياً لتوضيح مدة حفظ المواد الغذائية الشائع تناولها في رمضان

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليلاً إرشادياً لتوضيح مدة حفظ المواد الغذائية الشائع تناولها في رمضان.
وأوضحت الهيئة: كل منتج غذائي له حالة حفظ تختلف عن الآخر، كما أن حالة ومدة حفظه قد تختلفان عن ما هو مكتوب على المنتج بعد الفتح أو الطبخ.
وأضافت: لذلك أعدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدليل الإرشادي للمساعدة في معرفة مدة حفظ المواد الغذائية الشائع استخدامها خلال شهر رمضان المبارك.
وتابعت: إن البيض الطازج لا يجمد في الفريزر، ولكن يمكن حفظه في الثلاجة من ثلاثة إلى خمسة أسابيع، والمطبوخ منه لا يجمد أيضاً، بينما يصلح للحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع.
وحددت أن بياض أو صفار البيض، يمكنه حفظهما في الفريزر 12 شهراً، وفي الثلاجة من يومين إلى أربعة أيام.
وبالنسبة للحم الطازج، أشارت إلى أنه يحفظ في الفريزر من أربعة إلى ستة أشهر، بينما المطبوخ منه من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفي الثلاجة من ثلاثة إلى خمسة أيام، والمطبوخ منه من ثلاثة إلى أربعة أيام.