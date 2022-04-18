"الغذاء والدواء" تصدر دليلاً إرشادياً لتوضيح مدة حفظ المواد الغذائية الشائع تناولها في رمضان

وبالنسبة للحم الطازج، أشارت إلى أنه يحفظ في الفريزر من أربعة إلى ستة أشهر، بينما المطبوخ منه من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفي الثلاجة من ثلاثة إلى خمسة أيام، والمطبوخ منه من ثلاثة إلى أربعة أيام.