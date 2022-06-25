"الغذاء والدواء" تضبط منتجًا غذائيًا يحتوي لحومًا ودواجن محظورًا استيرادها

وأشارت "الغذاء والدواء" أنه بناءً على ذلك جرى رفض الإرسالية من المنتجات الغذائية والتي بلغ وزنها (19) طنًا، وتستكمل إجراءات عقوبة قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دولياً أو محلياً أو يكون صادر بحقها منع تداول، وذلك وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.