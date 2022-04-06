"الغذاء والدواء" تضبط 1.5 طن من المواد الغذائية سيئة التخزين بالأحساء

ضمن جهودها لضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابتها، ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية على منشآت الأغذية (1.5 طن) من المواد الغذائية المخزنة بطريقة مخالفة لاشتراطات التخزين في إحدى المنشآت بمحافظة الأحساء.
وأوضحت الهيئة أنه جرى ضبط المنشأة الغذائية لقيامها بتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات واللوائح الفنية، إضافةً إلى رصد وجود فضلات قوارض في الموقع، وعلى أثر ذلك تم ضبط تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.
وتكثّف الهيئة جولاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية ومستودعات التخزين ومراكز التوزيع في مناطق المملكة، للتأكّد من التزامها بالأنظمة ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.
وأشارت إلى أن ذلك يتضمن القيام بجولات تفتيشية ورقابية دورية على المنشآت الخاضعة لرقابتها، مع التركيز على الأغذية التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك.
ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو عبر تطبيق "طمني" التابع لها المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".