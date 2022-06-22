"الغذاء والدواء" تُعاين واردات الحج الطبية لسلامة ضيوف الرحمن

وضمن أعمالها في موسم الحج؛ عاينت "الغذاء والدواء" واردات بعثات الحج الطبية والمستلزمات الطبية مع الحجاج عبر منفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ للتأكد من سلامتها، كما تشارك مع الجهات الحكومية في أعمال التفتيش؛ لضمان سلامة المنتجات الغذائية، والتفتيش على مصانع ومستودعات الأغذية، إضافة إلى الرصد والتقصي لأي منتجات مخالفة قد تُسَوق أو يتم تداولها خلال موسم الحج.