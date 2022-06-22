محليات

"الغذاء والدواء" تُعاين واردات الحج الطبية لسلامة ضيوف الرحمن

تباشر الرصد والتقصي لأي منتجات مخالفة قد تُسَوَّق أو يتم تداولها
"الغذاء والدواء" تُعاين واردات الحج الطبية لسلامة ضيوف الرحمن
هشام الجضعي يتفقد الأعمال الرقابية وآلية فسح الأغذية والأدوية والمنتجات الطبية
واس
واس

تَفَقّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الأعمال الرقابية وآلية فسح الأغذية والأدوية والمنتجات الطبية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، إلى جانب الاطلاع على البرامج التوعوية المقدمة في جناح "الهيئة" بالمطار لحجاج بيت الله الحرام، وآخر استعدادات فرع "الهيئة" بالمنطقة.

وضمن أعمالها في موسم الحج؛ عاينت "الغذاء والدواء" واردات بعثات الحج الطبية والمستلزمات الطبية مع الحجاج عبر منفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ للتأكد من سلامتها، كما تشارك مع الجهات الحكومية في أعمال التفتيش؛ لضمان سلامة المنتجات الغذائية، والتفتيش على مصانع ومستودعات الأغذية، إضافة إلى الرصد والتقصي لأي منتجات مخالفة قد تُسَوق أو يتم تداولها خلال موسم الحج.

وتقيم هيئة الغذاء والدواء جناحًا توعويًّا للحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، يضم وسائل إرشادية ومواد مطبوعة ومرئية ومسموعة بـ12 لغة لتوعية حجاج بيت الله الحرام؛ بما يضمن لهم سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
موسم الحج
هشام الجضعي
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
واردات الحج الطبية

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