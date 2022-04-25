"الغذاء والدواء" تعتمد لقاح موديرنا للأطفال بين 6- 11 سنة

وكانت السلطات السعودية قد وافقت للمرة الأولى في يوليو من العام الماضي على استخدام لقاح موديرنا للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.. وتوضح الخطوةُ الأخيرة التي اتخذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء الثقةَ الكبيرة في ملف الأمان العالي الذي يتمتع به لقاح موديرنا للأفراد الأصغر سنًّا من السكان. وبصورة إجمالية يتم التركيز دومًا على تقليل أعداد المصابين الذين يحتاجون لدخول المستشفيات بسبب فيروس كوفيد-19 على مدار العام.