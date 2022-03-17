"الغذاء والدواء" تعلق تسجيل "RABEZOLE" لعدم تكافئه حيوياً مع المستحضر المرجعي

وأشارت الهيئة إلى أن التكافؤ الحيوي عبارة عن دراسات يتم إجراؤها وفق معايير علمية متعارف عليها دولياً؛ للتحقق من عدم وجود أي اختلافات بين المستحضر (المماثل) والمستحضر المبتكر (المرجعي) من حيث الفعالية والامتصاص عند استخدامها بنفس الجرعة.