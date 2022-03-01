"الغذاء والدواء" تكشف عن طرق حفظ التمور.. تعرف على أفضلها

حدّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء الطرق الأفضل لحفظ التمر؛ للاحتفاظ بمكوناته لأطول فترة ممكنة.

وأوضحت الهيئة أن التمر يحتوي على سكريات ومعادن وفيتامينات مثل السكروز والجلوكوز والمعادن المغذية مثل البوتاسيوم والكبريت والفوسفور، كما يحتوي على فيتامينات أ، ب، ح، هـ.

وكشفت عن أن أفضل الطرق لحفظ التمور تكون من خلال التجميد الذي يعمل على خفض وقتل الأحياء الدقيقة والعمليات الحيوية والأكسدة، والطريقة الثانية هي التبريد باستخدام العبوات المناسبة التي تقلل تعريض التمور للرطوبة، وتستمر مدة الحفظ فيها حتى ثلاثة أشهر، أما الطريقة الأخيرة فتكون عبر التجفيف لخفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة وتستمر حتى سنة كاملة.

وأضافت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر أن أهم ملوثات التمور تتمثل في المواد الكيميائية مثل بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والسامة، والمواد الفيزيائية مثل وجود أجزاء معدنية بها، أو نمو الأحياء الدقيقة الخمائر والعفن.

وحول طرق غسيل التمر أوضحت أنها تكون بالماء الحار قبل تناوله؛ لأنها تقلل من وجود بقايا المبيدات والمواد الكيميائية.