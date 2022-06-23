"الغذاء والدواء" تمدد فترة تقديم طلبات نماذج المطابقة لـ"نقل الأغذية" في الحج

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن آلية التقديم تتطلب التحقق من سلامة وسائل النقل وتلبيتها للاشتراطات الصحية والفنية، وتعبئة التقييم الذاتي الخاص بوسيلة النقل عبر الرمز القارئ "الباركود"، ومن ثم يتم إصدار نموذج المطابقة في حال استيفاء وسيلة النقل لاشتراطات وسائل النقل المعتمدة.