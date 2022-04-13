"الغذاء والدواء" تنبه من تراكم الميكروبات على القهوة عند التخزين الخاطئ

ودعت إلى الحرص على تخزين القهوة في حاوية أو وعاء محكم الإغلاق مصنوع من السيراميك؛ لتجنّب أشعة الشمس، وتخزين القهوة في مكان جاف أو تجميدها في "الفريزر"؛ لتجنّب نمو الفطريات، والتخلص من القهوة عند ملاحظة أي علامة على وجود العفن فيها.