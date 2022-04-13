"الغذاء والدواء" تنبه من تراكم الميكروبات على القهوة عند التخزين الخاطئ

قدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح لسلامة القهوة عند تحضير مشروب القهوة منزليًا، والذي يعد الأكثر استهلاكًا بين المشروبات.
ويواجه مستهلكوها تحدياً في تخزينها؛ خشية تغيّر نكهتها ومذاقها الأصلي، ويربط العديد من الناس تخزين القهوة بالحفاظ على هذين العنصرين، علمًا بأنه عند تخزينها بشكل خاطئ فإن ذلك قد يؤدي إلى تراكم الميكروبات عليها، والتسبب في حدوث تسمم غذائي.
ونصحت الهيئة بعدم استخدام معدات آلة القهوة لأي شيء آخر، وتجنّب استخدام معدات تحضير القهوة كالإناء الزجاجي الذي يوضع فيه الشراب في الطهي أو وضع سائل آخر فيه؛ لأن ذلك قد يعرضها لخطر التلوث، والمحافظة على تنظيف آلة القهوة بشكل دوري؛ حتى لا تتراكم الميكروبات أو يتشكّل العفن.
ودعت إلى الحرص على تخزين القهوة في حاوية أو وعاء محكم الإغلاق مصنوع من السيراميك؛ لتجنّب أشعة الشمس، وتخزين القهوة في مكان جاف أو تجميدها في "الفريزر"؛ لتجنّب نمو الفطريات، والتخلص من القهوة عند ملاحظة أي علامة على وجود العفن فيها.
وأوصت "الغذاء والدواء" بالتخلص من الحليب وبدائله التي تدخل في تحضير القهوة وتكون منتهية الصلاحية، فبعض البدائل وبالرغم من عدم احتوائها على الحليب إلا أنها قد تتلوث بالميكروبات إذا لم تخزن بشكل صحيح في مكان بارد.
يُذكر أن مراجعات اللجنة الوطنية للتغذية بالهيئة العامة للغذاء والدواء للأدلة العملية قد خلصت إلى أن الاستهلاك اليومي للكافيين عند البالغين يجب ألا يتجاوز (400) مليغرام، وهذا ما يعادل (3 أكواب من القهوة السوداء بسعة 250 مل أو 15 فنجاناً من القهوة السعودية بسعة 50 مل).
وبخصوص النساء الحوامل والمرضع؛ أوصت اللجنة بألا يتجاوز استهلاك الكافيين (200) مليغرام، مع الحرص على استشارة الطبيب المختص أو أخصائي التغذية، و(5) مليغرامات لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً للأطفال والمراهقين، كما تنصح المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين بالحد من استهلاك المنتجات ذات المحتوى العالي من الكافيين، وألا تتجاوز كميته في اليوم عن 200 مليغرام.