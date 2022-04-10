"الغذاء والدواء" تنصح ببعض الإرشادات أثناء القلي للمحافظة على سلامة الأغذية

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء باتباع عدد من إرشادات السلامة أثناء القلي للحفاظ على سلامة الأفراد والأغذية.
وتفصيلاً، قالت الهيئة إن تحول لون الأغذية إلى اللون البني أثناء التحمير أو التحميص الزائد ليس دليلاً واضحاً على اكتمال استوائها وسلامة تناولها وجاهزيتها للأكل، بل قد يرتبط ببعض الأضرار على صحة الإنسان وتكون مركبات مضرة.
- عدم ترك الزيت على النار دون مراقبة
- التقليل من وجود بقايا الطعام في الزيت أولاً بأول
-وضع الأغذية المراد قليها في الزيت برفق
- ضبط درجة حرارة على 180 درجة مئوية أو أقل
-تغطية وعاء القلي لمنع تناثر قطرات الزيت
- ارتداء ملابس ذات أكمام قصيرة وغير فضفاضة
- القلي قبل أن يبدأ الزيت في التدخين
- عدم القلي في مكان تهويته غير كافية وإخلاء أي مادة قابلة للاشتعال من المكان
وأخيراً أكدت الهيئة على أهمية توقف عملية التحمير أو التحميص بمجرد ظهور اللون الذهبي على سطح المادة الغذائية مع التأكد من إتمام استوائها من الداخل ضماناً لسلامتها.