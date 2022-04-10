"الغذاء والدواء" تنصح ببعض الإرشادات أثناء القلي للمحافظة على سلامة الأغذية

وتفصيلاً، قالت الهيئة إن تحول لون الأغذية إلى اللون البني أثناء التحمير أو التحميص الزائد ليس دليلاً واضحاً على اكتمال استوائها وسلامة تناولها وجاهزيتها للأكل، بل قد يرتبط ببعض الأضرار على صحة الإنسان وتكون مركبات مضرة.