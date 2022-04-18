"الغذاء والدواء" تنصح بعدم خلط فائض الإفطار والسحور مع أغذية فائضة من أيام أخرى

وأكدت ضرورة تجنّب الهدر الغذائي عند إعداد الطعام أو التسوق، وذلك من خلال كتابة قائمة محددة بأهم المشتريات، والحرص على عدم تجاوزها، والتحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الأطعمة واستهلاكها قبل انتهائها والبدء بالأقدم ثم الأحدث، وعدم الالتفات لعروض التخفيضات بشراء كمية كبيرة من الأطعمة التي قد لا تحتاجها، إضافة إلى تجنّب الشراء في حال كنت جائعًا؛ حتى لا تشتري أطعمة أكثر من حاجتك.