"الغذاء والدواء" تنصح بغسل التمور جيدًا قبل تناولها

ويمكن حفظ التمر في الثلاجة أسابيع عدة، مع أهمية استخدام العبوات المناسبة التي تسهم في تقليل تعرّض التمر للرطوبة، ولا تسمح بخروج البخار، وقد تصل مدة الحفظ بالثلاجة "التبريد" إلى ثلاثة أشهر لبعض الأنواع، وكذلك يمكن حفظ التمور بطريقة "التجفيف"، والهدف من هذه الطريقة خفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة، فحفظ التمر بنسبة "20%" من الرطوبة وتخزينه بدرجة حرارة 25 درجة مئوية يطيلان مدة حفظه إلى سنة.