"الغذاء والدواء" توضح 6 إرشادات لحفظ الأدوية أثناء تأدية مناسك الحج لضمان سلامتها

وشددت الهيئة، في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، على ضرورة حفظ الدواء في عبوته الأصلية، وعند نسيان الجرعة يتم أخذها في أقرب وقت ممكن، لكن في حال اقتراب موعد الجرعة التالية تأخذ إحداها فقط، وعدم تناول دواء يخص حاجاً آخر حتى في حال تشابه الأعراض.