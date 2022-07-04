"الغذاء والدواء" توضح 6 إرشادات لحفظ الأدوية أثناء تأدية مناسك الحج لضمان سلامتها

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضيوف الرحمن بـ 6 خطوات وإرشادات لحفظ الأدوية أثناء تأدية مناسك الحج لضمان سلامتها.
وأوصت الهيئة بعدم تعريض الدواء لأشعة الشمس بشكلٍ مباشر، واستخدام الماء في تناول الأقراص والحبوب، وهي الوسيلة الأضمن والأفضل، وعدم ترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجي حسب وصفة الطبيب.
وشددت الهيئة، في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، على ضرورة حفظ الدواء في عبوته الأصلية، وعند نسيان الجرعة يتم أخذها في أقرب وقت ممكن، لكن في حال اقتراب موعد الجرعة التالية تأخذ إحداها فقط، وعدم تناول دواء يخص حاجاً آخر حتى في حال تشابه الأعراض.