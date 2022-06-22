"الغذاء والدواء": توعية الحجاج بسلامة المنتجات الغذائية والطبية بـ12 لغة

ورفعت الهيئة مجموع اللغات التي تستخدمها لتقديم المعلومات والنصائح التوعوية لضيوف الرحمن إلى 12 لغة من الأكثر تحدثًا بين الحجاج وهي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والهندية، والبنغالية، والمالاوية (الماليزية)، والبهاسا (الإندونيسية)، والتركية، كما أضافت هذا العام ثلاث لغات جديدة تستخدمها لأول مرة وهي الإسبانية، والروسية، والصينية.