"الغذاء والدواء" حول المنتج الشهير المحتوي على "السالمونيلا": أوقفنا استيراده

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) إنهم يحققون في تقارير ما لا يقل عن 14 شخصاً أُصيبوا بالمرض من المنتجات عبر 12 ولاية، بينما تم نقل اثنين إلى المستشفى، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.