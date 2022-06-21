"الغذاء والدواء": خطة شاملة للمشاركة في موسم حج هذا العام

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "الهيئة" الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أنه انطلاقًا من الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، بدأت "الغذاء والدواء" استعداداتها مبكراً بإعداد خطة شاملة خلال موسم حج هذا العام، لضمان سلامة غذاء الحجاج وأدويتهم ومنتجاتهم الطبية.