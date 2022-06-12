الغذاء والدواء: رصدنا 13 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي

ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية تلزم الهيئة مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.