"الغذاء والدواء": رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن من تايلند

وجاء قرار الهيئة برفع الحظر المؤقت بعد الاطلاع على تقارير التبليغ الفوري الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد بعدم وجود تفشٍّ جديد لمرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تايلند خلال الأعوام الأربع الماضية، وزيارة الفريق الفني التابع لـ"الغذاء والدواء" لتايلند وتوصيته برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها.