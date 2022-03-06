"الغذاء والدواء": هذه الخطوة ضرورية لتقليل مخاطر مضادات الالتهاب

وقالت، يمكن أن تزداد احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي بسببها عند الاستخدام اليومي أو المنتظم، أو التدخين أو مَن لديهم تاريخ في قرحة المعدة والأشخاص الأكبر من 65 عاماً، ومَن لديهم مرض متقدّم بالكبد.