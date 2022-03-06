"الغذاء والدواء": هذه الخطوة ضرورية لتقليل مخاطر مضادات الالتهاب

شددت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة إخبار الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبي الكامل عند استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية لتقليل المخاطر.
وطالبت الهيئة بالاستعمال الحذر لمضادات الالتهاب غير الاستيرويدية، كونها أدوية تستخدم لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات وبعض الأمراض المزمنة، وتنقسم إلى أدوية وصفية وغير وصفية.
وبينت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن استخدام الأدوية غير الوصفية تكون لألم الأسنان والتهاب الأوتار والتواء المفاصل وارتفاع حرارة الجسم بجانب ألم الدورة الشهرية، فيما تتمثل أعراضها الجانبية في الصداع والغثيان وجفاف الفم والإمساك والإسهال وألم وحموضة المعدة.
وقالت، يمكن أن تزداد احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي بسببها عند الاستخدام اليومي أو المنتظم، أو التدخين أو مَن لديهم تاريخ في قرحة المعدة والأشخاص الأكبر من 65 عاماً، ومَن لديهم مرض متقدّم بالكبد.
ولتقليل مخاطرها نصحت الهيئة بإخبار الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبي الكامل واستخدام أقل جرعة فعالة لأقصر فترة ممكنة ومراجعة الطبيب في حال إتمام 10 أيام أو أكثر.