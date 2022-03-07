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"الغذاء والدواء": هذه هي الطريقة المثلى لاستخدام جهاز قياس السكر
الهيئة طالبت باستشارة الطبيب أو مزود الخدمة واتباع الإرشادات
حددت هيئة الغذاء والدواء الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز قياس السكر، مشيرة إلى ضرورة التأكد من أن أشرطة الفحص متوافقة مع الجهاز.
وطالبت الهيئة بضرورة استشارة الطبيب أو مزود الخدمة بالطريقة الصحيحة لاستخدام الجهاز، مع اتباع إرشادات الاستخدام.
ونصحت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، بضرورة غسل الأيدي وتجفيفها قبل الاستخدام، وإدخال الشريط بشكل صحيح في مكان القياس ورمز المعايرة مع كل مرة للفحص، والتأكد من كمية الدم المسحوبة.
وشددت في نصائحها على ضرورة التأكد من نظافة الجهاز، وأن الأشرطة غير منتهية الصلاحية، ومطابقة نتائج الفحص مع نتائج المختبر باستمرار.