"الغذاء والدواء": هذه هي الطريقة المثلى لاستخدام جهاز قياس السكر

ونصحت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، بضرورة غسل الأيدي وتجفيفها قبل الاستخدام، وإدخال الشريط بشكل صحيح في مكان القياس ورمز المعايرة مع كل مرة للفحص، والتأكد من كمية الدم المسحوبة.