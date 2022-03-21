"الغذاء والدواء": هذه هي خطوات الاستخدام الآمن لصبغات الشعر

كشفت هيئة الغذاء والدواء عن خطوات الاستخدام الآمن لصبغات الشعر، مشددة على ضرورة إجراء اختبار الحساسية قبل الاستخدام من خلال وضع كمية قليلة من الصبغة على الجلد للتجربة، لتفادي حدوث ضرر.
وأوضحت الهيئة أن اختبار الحساسية يتم بوضع كمية قليلة من الصبغة المراد استعمالها على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم تحسّسه منها.
ولفتت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً لاستخدام الصبغات تتمثل في تهيج فروة الرأس والاحمرار والحكة وحروق الجلد وتساقط الشعر وضيق التنفس.
ونصحت الهيئة باتباع عددٍ من الإرشادات قبل استخدام صبغات الشعر، منها قراءة التحذيرات والإرشادات المكتوبة على العبوات، وتجنبها خلال الحمل، خاصة الشهور الأولى، وارتداء القفازات وقت الاستعمال وعدم خلطها أو إضافة مواد كيميائية لها.