"الغذاء والدواء": هذه هي خطوات الاستخدام الآمن لصبغات الشعر

ونصحت الهيئة باتباع عددٍ من الإرشادات قبل استخدام صبغات الشعر، منها قراءة التحذيرات والإرشادات المكتوبة على العبوات، وتجنبها خلال الحمل، خاصة الشهور الأولى، وارتداء القفازات وقت الاستعمال وعدم خلطها أو إضافة مواد كيميائية لها.