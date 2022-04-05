"الغذاء والدواء": يجب التأكد من مصدر السواك قبل الشراء لتجنب الأنواع الملوثة

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضرورة توخي الحذر عند شراء السواك، والابتعاد عن الأماكن المجهولة؛ لأنها قد تكون ملوثة أو من جذور أشجار غير صالحة للاستخدام أو متعفنة.