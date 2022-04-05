"الغذاء والدواء": يجب التأكد من مصدر السواك قبل الشراء لتجنب الأنواع الملوثة

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضرورة توخي الحذر عند شراء السواك، والابتعاد عن الأماكن المجهولة؛ لأنها قد تكون ملوثة أو من جذور أشجار غير صالحة للاستخدام أو متعفنة.
وقالت الهيئة: إن أعواد السواك هي الأجزاء المخصصة من جذور أو سيقان أو أغصان النباتات أو الأشجار التي تستخدم بغرض تنظيف وتعطير وحماية الفم والأسنان، ومن أشهر هذه النباتات والأشجار "الآراك والتيم والبشام".
وأضافت: لضمان استخدام آمن للسواك يجب الانتباه إلى النظافة والغسل الجيد قبل الاستخدام وقص شعيرات السواك في كل مرة، يتم استخدامها، كما يجب شراء السواك المغلف بطريقة التفريغ الهوائي، وكذلك الابتعاد عن المنتجات ذات الادعاءات الطبية.