"الغذاء والدواء": 3 طرق لحفظ التمور تساهم في المحافظة على جودتها لفترة أطول

وأضافت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها في تويتر أن هذه الطرق، وهي التجميد والتبريد والتجفيف، مشيرة إلى أن التجميد وهي أفضل الطرق، إذ يعمل على قتل وخفض الأحياء الدقيقة، وكذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة، وأما التبريد باستخدام العبوات المناسبة تسهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة وتصل مدة الحفظ إلى ثلاثة أشهر، وأما التجفيف فإن الهدف منه خفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة، وقد تصل فترة الحفظ إلى سنة.