"الغذاء والدواء": 50% من المصابين بحساسية الطعام سببها الأكل خارج المنزل

وأكد مدير إدارة الغذاء الصحي بهيئة الغذاء والدواء فيصل بن سنيد أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أنه يراجع قسم الطوارئ ما يقارب كل ثلاثة دقائق شخص مصاب بنوبة أو صدمة حساسية الطعام؛ نتيجة لاستهلاكه بعض الأطعمة أو المكونات الغذائية المسببة لها.