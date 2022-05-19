الغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.. "الغذاء والدواء" توضح شروط إدراج المنتجات التجميلية

وتابعت في "إنفوجرافيك" على حسابها بـ"تويتر" أنه عند الإخطار بالتسويق يجب مطابقة المنتج لتعريف المنتج التجميلي واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة بجانب المأمونية والالتزام بعدم احتواء المنتج على مواد محظورة أو مقيدة متجاوزة الحد المسموح به لافتة إلى أن إدراج المنتج لا يعني الموافقة على فسحه.