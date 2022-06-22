"الغرف السعودية": منع الكيانات التجارية من التعامل إعلانيًّا مع غير السعوديين

وأشار التعميم إلى ما تم ملاحظته من مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين "مقيمين وزائرين" في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تَبين وجود تجاوزات نظامية؛ ومن ذلك: "عدم حصولهم على سـجلات تجارية أو تراخيص نظامية"، ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.. واستنادًا إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ بما في ذلك نظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ (12/ 5/ 1434هـ)، التي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، وتمكّن وزارة الداخلية من ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين.