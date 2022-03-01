رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي بقائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض قائد سلاح المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية اللواء بول رك والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين.

حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

واستقبل نائب قائد القوات البحرية الملكية السعودية، اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، في مقر قيادة القوات البحرية بالرياض، قائد سلاح المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين.