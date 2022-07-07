"الغزواني" يزور مواقع متطوعي "سواعد الصحة" ويعبر عن سروره بخدماتهم

أجرى مدير عام التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور أحمد الغزواني، اليوم الخميس، جولة لتفقد مواقع وجود متطوعي "سواعد الصحة".
واستمع "الغزواني"، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل عن مهامهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وأعرب "الغزواني" عن سروره بما لمسه وشاهده من خدماتٍ تفوق الوصف، معربًا عن شكره وتقديره لكل المتطوعين والمتطوعات على جهودهم في هذه الأيام المباركة.
وحوّل 179 متطوعًا ومتطوعة من "سواعد الصحة" ميقاتي "قرن المنازل" و"وادي محرم" و"صالة القدوم بالمطار" إلى خلية نحل؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
"سواعد الصحة" مفردة بسيطة، لكنها تعني الكثير لراغبي العمل التطوعي من الرجال والسيدات؛ في سبيل تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن الكرام.
قصة "سواعد الصحة" بدأت منذ وقتٍ مبكر قبل موسم الحج من خلال إدارة التطوع بصحة الطائف، التي أعدّت خطة متكاملة لمساندة المرافق الصحية، وتقديم الخدمات الصحية والتوعوية، وكذا المساعدة لكل من يمر عبر المدخل الشرقي لمكة المكرمة سواءً في المواقيت أو المطار.
وتضمنت الخطة، فتح فرص عدة أمام المجتمع؛ حيث سارع 104 رجال و75 امرأة، للتسجيل في هذا البرنامج الحيوي والمهم أحد أهم البرامج الداعمة للخدمات المتعلقة بحجاج بيت الله الحرام.
فرق "سواعد الصحة" تعمل ليل نهار في منظومة عملٍ متكاملة هدفها العمل الإنساني النبيل في خدمة الآخرين، وبالذات أغلى ضيوف من الحجاج الكرام.