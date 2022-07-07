"الغزواني" يزور مواقع متطوعي "سواعد الصحة" ويعبر عن سروره بخدماتهم

قصة "سواعد الصحة" بدأت منذ وقتٍ مبكر قبل موسم الحج من خلال إدارة التطوع بصحة الطائف، التي أعدّت خطة متكاملة لمساندة المرافق الصحية، وتقديم الخدمات الصحية والتوعوية، وكذا المساعدة لكل من يمر عبر المدخل الشرقي لمكة المكرمة سواءً في المواقيت أو المطار.