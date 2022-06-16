"الغطاء النباتي" ينظّم فعالية "النهوض من الجفاف معًا"

واستعرض المتحدثون تفشي ظاهرة الجفاف والتصحر عالميًّا والآثار الوخيمة لها، مثل انخفاض معدل خصوبة التربة، وانحسار مساحات الغطاء النباتي، وزيادة معدلات الاحترار العالمي، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدّي والمواجهة والتخفيف من حدة تلك الآثار قدر الإمكان، عبر إطلاق مبادرات التشجير العالمية التي تهدف إلى استعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي؛ مما يقلّل من تدهورها، ويحدّ من زحف الرمال، وكذلك دور الإجراءات المبتكرة والتقنيات الحديثة في مواجهة التصحر والجفاف، فضلًا عن دور الغطاء النباتي ومشروعات التشجير في التقليل من الآثار الضارة له صحيًّا وبيئيًّا.