"الغطاء النباتي" ينظم فعالية "النهوض من الجفاف معاً" لمكافحة التصحر.. الخميس

وتفصيلاً، يشارك في الفعالية 25 متخصصاً وخبيراً محليّاً ودوليّاً ومهتمّاً بالمجال من المركز، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في المملكة وإيطاليا، واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في منطقة الساحل (سلس)، وعدد من الجامعات والمعاهد والأكاديميات الدولية؛ بهدف التعريف بالتصحر والجفاف، وتعزيز الوعي العام به، ومناقشة آثاره ودور التقنيات الحديثة في مكافحته.