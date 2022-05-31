"الغطاء النباتي" يوقع مذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات البيئية

وشملت الجمعيات المُوقَّع معها (رماح الخضراء برماح، والصمان الخضراء بحفر الباطن، وأصدقاء البيئة بالزلفي، والمسؤولية المجتمعية بالرياض، وجمعية البيئة بالمدينة المنورة، وأملج الخضراء بأملج، والمحافظة على الأشجار والمتنزهات بالدوادمي، والبيئة ومكافحة التصحر بالرياض، والجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية، أمانة البيئية بعرعر، إضافة إلى رابطة رواد الكشافة السعودية).