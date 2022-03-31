"الغفيلى" يدَشِّنُ سفينة جلالة الملك "الجبيل" في سان فرناندو بإسبانيا

وبهذه المناسبة أعرب قائد القوات البحرية الملكية السعودية عن سعادته بهذا الإنجاز المميز لتدشين باكورة مشروع السروات سفينة جلالة الملك "الجبيل"، مضيفاً بأن هذا الإنجاز يعد محطة بارزة في تاريخ القوات البحرية الملكية السعودية، كما سيسهم في رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة العربية السعودية، ومثمناً الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بشكل عام والقوات البحرية على وجه الخصوص من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – أيده الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع حفظهما الله.