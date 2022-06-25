"الغفيلي" يرأس الاجتماع الـ20 لقادة القوات البحرية بالقوات المسلحة بمجلس التعاون

واستهلّ "الغفيلي" الاجتماعَ بالترحيب بقادة القوات البحرية لدول المجلس؛ مؤكدًا أهمية وحدة المجلس، لكل ما يحقق أمن وسلامة البحار المحيطة بدول المنطقة؛ لافتًا إلى أهمية هذا الاجتماع في ظل حجم التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة مع تزايد النزاعات الدولية.