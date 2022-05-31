"الغفيلي" يقف على سير مناورات "الموج الأحمر 5" بقاعدة "فيصل البحرية"

زار قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، الثلاثاء، قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي؛ لحضور فعالية يوم كبار القادة، والوقوف على سير عمليات تمرين (الموج الأحمر -5) الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر وهي: مصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي والصومال، بالإضافة إلى مشاركة القوات البرية الملكية السعودية والقوات الجوية الملكية السعودية وحرس الحدود السعودي.
وتفصيلاً، كان في استقباله قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري، وأركانات التمرين.
وبعد ذلك استمع الفريق الركن إلى إيجاز عن التمرين وما تم تنفيذه خلال الأيام الماضية، وتوجه ومرافقوه إلى المنصة الرئيسة، حيث شاهد عرضاً جوياً للطائرات الجوية المشاركة، وعرضاً لزوارق الاقتحام وزوارق المهام الخاصة وزوارق الاعتراض السريعة.
وقامت قوات المهام الخاصة البحرية بتنفيذ مهام تطهير الجزيرة بمساندة طيران القوات البرية والزوارق البحرية، وعقب ذلك قامت القوات المشاركة في التمرين بالاستعراض من أمام المنصة.