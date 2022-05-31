"الغفيلي" يقف على سير مناورات "الموج الأحمر 5" بقاعدة "فيصل البحرية"

زار قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، الثلاثاء، قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي؛ لحضور فعالية يوم كبار القادة، والوقوف على سير عمليات تمرين (الموج الأحمر -5) الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر وهي: مصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي والصومال، بالإضافة إلى مشاركة القوات البرية الملكية السعودية والقوات الجوية الملكية السعودية وحرس الحدود السعودي.