"الغيثي" يُنهي معاناة شقيقته الكبرى مع الفشل الكلوي ويتبرع لها بكليته

أنهى الشاب ياسر بن نعيم بن هذال الغيثي، أحد أبناء منطقة حائل، معاناة شقيقته الكبرى مع الفشل الكلوي بعد أن تبرع لها بإحدى كليتيه ضاربًا بذلك أروع أمثلة تجسيد الأخوَّة والإيثار بتبرعه لشقيقته التي كانت تعاني مرض الفشل الكلوي منذ سنوات عدة.
وتفصيلاً، كانت شقيقة "الغيثي" قد أُصيبت بفشل كلوي قبل أعوام عدة، وعانت الأمرّيْن بسبب الغسيل الكلوي إلا أن شقيقها الأصغر "ياسر" أصر على التبرع بإحدى كليتيه لإنهاء معاناة شقيقته الكبرى. وخلال مراجعة مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وأخذ العينات من المريضة وشقيقها، تمت مطابقة العينة، وأجريت لهما العملية بنجاح؛ لينهي بذلك الشقيق الأصغر معاناة شقيقته الكبرى مع المرض والغسيل.