"الغيثي" يُنهي معاناة شقيقته الكبرى مع الفشل الكلوي ويتبرع لها بكليته

وتفصيلاً، كانت شقيقة "الغيثي" قد أُصيبت بفشل كلوي قبل أعوام عدة، وعانت الأمرّيْن بسبب الغسيل الكلوي إلا أن شقيقها الأصغر "ياسر" أصر على التبرع بإحدى كليتيه لإنهاء معاناة شقيقته الكبرى. وخلال مراجعة مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وأخذ العينات من المريضة وشقيقها، تمت مطابقة العينة، وأجريت لهما العملية بنجاح؛ لينهي بذلك الشقيق الأصغر معاناة شقيقته الكبرى مع المرض والغسيل.