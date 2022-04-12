"الغيلاني" لـ"سبق": اهتمام ولاة الأمر بكتاب الله من أعظم النعم على هذه البلاد

أنهى القارئ عبد البديع الغيلاني تسجيل المصحف كاملاً لصالح إذاعة القرآن الكريم السعودية، حيث استغرق ذلك أكثر من شهرين.
وفي تصريح لـ"سبق" قال "الغيلاني: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، كانت رحلة قرآنية جميلة استغرقت أكثر من شهرين لعدة رحلات بين المدينة المنورة والعاصمة الرياض.
وأضاف: وبهذه المناسبة المباركة أشكر الله سبحانه وتعالى على ما أكرمني بهذه النعمة، ثم أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على بذلهما وعطائهما واهتمامهما وحرصهما على كتاب الله، كما أن لإذاعة القرآن الكريم المباركة تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا في جميع دول العالم الإسلامي، لما تقدمه من مواد مسموعة ذات فائدة عظيمة للمجتمع".
وتابع: "من أعظم النعم على هذه البلاد المباركة اهتمام ولاة أمرها بكتاب الله عز وجل، مبينًا أن الدولة أيدها الله حرصت على نشر القرآن الكريم، ودأب ولاة الأمر -حفظهم الله- منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - مرورًا بعهود أبنائه البررة، ووصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده على العناية والاهتمام بكتاب الله -عز وجل-.
يذكر أن إذاعة القرآن بدأت بث تلاوات "الغيلاني" من اليوم الثاني لشهر رمضان "الجاري" يومياً عند الساعة 9:30 صباحاً.