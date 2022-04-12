"الغيلاني" لـ"سبق": اهتمام ولاة الأمر بكتاب الله من أعظم النعم على هذه البلاد

وأضاف: وبهذه المناسبة المباركة أشكر الله سبحانه وتعالى على ما أكرمني بهذه النعمة، ثم أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على بذلهما وعطائهما واهتمامهما وحرصهما على كتاب الله، كما أن لإذاعة القرآن الكريم المباركة تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا في جميع دول العالم الإسلامي، لما تقدمه من مواد مسموعة ذات فائدة عظيمة للمجتمع".