الفائزون 6 رجال.. السيدات يعجزن عن الوصول لعضوية "غرفة مكة"

أسدلت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، مساء أمس، الستار على انتخاباتها بإعلان أسماء الفائزين الستة بعضوية مجلس إدارتها، للدورة الحالية (1443- 1447هـ)؛ فيما خَلَت القائمة من العنصر النسائي.
وجاءت أسماء الفائزين وعددهم 6 على النحو الآتي: نايف مشعل الزايدي بـ1777 صوتًا، وخالد ردة الحارثي بـ1672 صوتًا، ومصطفى عبدالرحمن رجب بـ1531 صوتًا، وفواز عقاب الشريف بـ1483 صوتًا، وأحمد رابح الشريف بـ1431 صوتًا، وفيصل قايد قايد بـ1413 صوتًا.
وكان 57 مرشحًا ومرشحة؛ قد خاضوا الانتخابات على مدى ثلاثة أيام متتالية من الأسبوع الجاري، قبل أن تعلن الغرفة التجارية الفائزين مساء أمس؛ حيث تنافسوا على 6 مقاعد لعضوية مجلس الإدارة؛ بينما الـ6 الباقون يتم تعيينهم من قِبَل وزير التجارة؛ ليكون إجمالي الأعضاء 12 عضوًا.
وخلَت قائمة الفائزين بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة؛ من سيدات الأعمال، برغم ترشح اثنتين منهن في بداية الأمر؛ لتنتهي القائمة النهائية بضم واحدة فقط، وهي مَن دخلت المرحلة الأخيرة؛ فيما لم يكتب التاريخ فوز امرأة في انتخابات غرفة مكة على مدى الدورات السابقة والحالية.