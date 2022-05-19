الفائزون 6 رجال.. السيدات يعجزن عن الوصول لعضوية "غرفة مكة"

وكان 57 مرشحًا ومرشحة؛ قد خاضوا الانتخابات على مدى ثلاثة أيام متتالية من الأسبوع الجاري، قبل أن تعلن الغرفة التجارية الفائزين مساء أمس؛ حيث تنافسوا على 6 مقاعد لعضوية مجلس الإدارة؛ بينما الـ6 الباقون يتم تعيينهم من قِبَل وزير التجارة؛ ليكون إجمالي الأعضاء 12 عضوًا.