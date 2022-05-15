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الفائز بجائزة "آيسف" لأفضل مشروع بالعالم لـ"سبق": هذه البداية.. والقادم أفضل
قال إن المنتخب السعودي المشارك حقق نتائج تجاوزت دولاً كبرى كالصين واليابان
أكد الفائز بجائزة أفضل باحث وأفضل مشروع على مستوى العالم من بين 1700 طالب في مسابقة آيسف، الطالب عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد الغامدي، لـ"سبق" أن هذا الإنجاز للمنتخب السعودي في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف هو البداية، والقادم أفضل بإذن الله.
وقال "الغامدي" لدى استقباله وزملائه من بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في مطار الملك خالد الدولي الليلة: "حصلنا على تمثيل لم يسبق له مثيل بنتائج تتجاوز دولاً كبرى كالصين واليابان وغيرهما.. ونشكر مَن دعمنا وساندنا. وهذه البداية فقط، والقادم أفضل". ووصف الاستقبال الحافل في المطار بالدعم الكبير والرائع جدًّا من وطننا الغالي وقيادتنا الكريمة.