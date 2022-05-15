الفائز بجائزة "آيسف" لأفضل مشروع بالعالم لـ"سبق": هذه البداية.. والقادم أفضل

أكد الفائز بجائزة أفضل باحث وأفضل مشروع على مستوى العالم من بين 1700 طالب في مسابقة آيسف، الطالب عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد الغامدي، لـ"سبق" أن هذا الإنجاز للمنتخب السعودي في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف هو البداية، والقادم أفضل بإذن الله.