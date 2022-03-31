الفائز بجائزة الملك فيصل في "الرياضيّات": علينا إيجاد طرق جديدة للتدريس وتحسين المناهج

واستطاع البروفيسور المصمودي فكّ لغز العديد من المسائل الفيزيائيّة التي بقيت دون حلّ لقرون، ووجد خللًا في معادلات "أويلر" الرياضيّة التي كانت تصف حركة السوائل تحت أي ظرف كان لأكثر من قرنين، مكتشفًا بأنها لا تعمل تحت كل الظروف، كما كان يُعتقد.