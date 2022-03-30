الفائز بجائزة الملك فيصل يكشف عن سبب نذره ثوابها ويروي موقفاً قبل 50 سنة

وفي هذا السياق كشف البروفيسور شافعي؛ لـ "سبق"، على هامش حفل الجائزة الذي أُقيم أمس الثلاثاء تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عن سبب نذره ثوابها للملك فيصل -رحمه الله- قائلاً: هو أصل كل هذا، ومن أجله وبفضله وعمل الولد من عمل الأب، وأنت ومالك لأبيك، فهو الذي أقام هذه السنة في العناية بالعلم والعلماء والثقافة والدين والنهضة، مشيراً إلى أن رعاية العلم والعلماء والثقافة ترجع إلى الصالحين في هذه الأمة، وفي مقدمتهم الملك فيصل بن عبدالعزيز.