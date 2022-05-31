"الفالح" يختتم زيارته الرسميةً إلى اليونان ويعزز الشراكة الاستثمارية بين البلدين

اختتمَ وزيرِ الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح والوفد المرافق له اليوم، زيارةً رسميةً إلى الجمهورية الهيلينية (اليونان)، عَقَدَ خلالها عددًا من اللقاءات مع عددٍ من المسؤولين اليونانيين، بحثت مجموعة من الموضوعات لزيادة وتعميق التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.