"الفالح" يشيد بموافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للجنة حصر الفرص الاستثمارية

وذكر الفالح أن الموافقة الكريمة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للاستثمار ولجانها المتفرعة، تؤكد أن رؤية المملكة 2030 تمضي قدمًا في بناء قدراتها وتحقيق مستهدفاتها بما يسهم في إحداث نقلة نوعية ستمتد آثارها الإيجابية على الجوانب الاقتصادية والتنموية كافة، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، ودعم تطوير المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل.