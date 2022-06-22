الفايز: العلاقات السعودية - الأردنية تنطلق من ثوابت وإستراتيجيات تعزّز مفهوم الأمن المشترك ووحدة المصير

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الزيارة تحمل أهمية بالغة، فهي تأتي في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، ومن شأنها بحث مجمل القضايا الإقليمية وتنسيق الرؤى والمواقف بخصوصها، إضافة إلى بحث سبل البناء على العلاقات الأخوية وتعزيزها وتطويرها، بمختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية.