الفترة التصحيحية انتهت.. هيئة النقل: عدم مزاولة النشاط بالشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 سنة صنع

وبيّنت أنه يجب على المنشآت المرخصة التقيّد بالعمر التشغيلي للشاحنة الذي سيكون له أثر في زيادة مستوى الأمان ويعزز من السلامة المرورية، دون اشتراط جنسية محددة للسائق، مع التأكيد على الالتزام بنسب التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية، بينما يجب على الأفراد الذين يمتلكون شاحنات اقتصار قيادتها على مالكها أو من يفوضه كمساعد سائق، بشرط أن يكون سعودي الجنسية، مع توفر الرخصة المناسبة لقيادة الشاحنة.