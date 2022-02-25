"الفراج" وإعلاميون ينوِّهون بحديث الاقتصادي "الهرفي" عن صناعة العقار

نوَّه عدد من الإعلاميين وحسابات إخبارية ومغردون باللقاء التلفزيوني مع المتخصص في الثروة العقارية رئيس شركة الإعمار المتقدمة، الاقتصادي عايد الهرفي، الذي عرضته قناة الإخبارية قبل أيام.

فمن جانبه قال الإعلامي وليد الفراج في تعليقه على اللقاء: "كثيرون هم من يتحدثون عن صناعة العقار في بلادي، ولكنَّ قليلاً منهم من يعلم حاجات الأجيال الجديدة إلى نوعية وتفاصيل السكن الجديد. الأخ العزيز عايد الهرفي أحد القلة الذين يعلمون ما هي حاجات المرحلة".

فيما شارك الإعلامي طارق النوفل في الحديث بقوله: "تمنيت منح عايد الهرفي فرصة للحديث في منصة مطولة كما في منتدى العقار السابق، ولكن له تغريدات فيها تفصيل جميل عن صناعة العقار".

من جانبه قال المغرد محمد بن حــــســــن الشهري في تعليقه على الفيديو: "لقاء عايد الهرفي في قناة الإخبارية تم فيه وضع النقاط على الحروف، وتحديد المشكلة".. فيما تناقلت حسابات إخبارية فيديو اللقاء الذي تجاوز عدد مشاهداته 600 ألف مشاهدة.

وكان "الهرفي" قد أكد أن السعودية أرض خصبة للاستثمارات الخليجية والعالمية في الثروة العقارية، وأوضح أن الثروة العقارية هي عصب الحياة، أو العمود الفقري لأي نهضة حضارية في العالم كله.. والسعودية تمتلك ثروة عقارية ضخمة جدًّا، لا تقل أهمية عن الثروات الأخرى.

وأشار في لقاء مع "الإخبارية" إلى أنه "يمكن أن تعود هذه الثروة بعوائد اقتصادية على الاقتصاد الوطني، كبقية العوائد الأخرى، كمجالات الطاقة والمعادن، إذا تمت متابعة الثروة العقارية، وتجديد وتطوير المنظومات المرتبطة بها، كوزارة الشؤون البلدية والإسكان والقروية، مع تحقيق متطلبات الأمن العقاري؛ لتكون الثروة العقارية قادرة على توفير فرص استثمارية للمستثمر الأجنبي والمحلي".