"الفرص الاستثمارية في صناعة الألعاب".. "المرئي والمسموع" تدعو المهتمين للاستفادة

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية للمشاركة في المحاضرة التي ستعقد عبر الاتصال المرئي يوم 15 مارس الجاري، ويتناول محورها "الفرص الاستثمارية في صناعة الألعاب"، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط (JCCME).
وتهدف المحاضرة التي يقدمها من جامعة طوكيو للتقنية الدكتور كوجي ميكامي؛ إلى تعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية وآخر التطورات والتوجهات لصناعة وتطوير الألعاب في اليابان والعالم.
يأتي ذلك بعد أيامٍ من اختتام النسخة الثالثة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطورّي الألعاب السعوديين، وتعريفهم على أحدث التقنيات تحت إشراف عددٍ من الخبراء وصانعي الألعاب، حيث تسعى الهيئة من خلال إقامتها شراكات عالمية، إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية الشابة والرفع من مهاراتهم الإبداعية.
وخصّصت الهيئة للتسجيل في المحاضرة الرابط (http://gcam.gov.sa/s/QV0MN).