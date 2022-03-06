"الفرص الاستثمارية في صناعة الألعاب".. "المرئي والمسموع" تدعو المهتمين للاستفادة

يأتي ذلك بعد أيامٍ من اختتام النسخة الثالثة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطورّي الألعاب السعوديين، وتعريفهم على أحدث التقنيات تحت إشراف عددٍ من الخبراء وصانعي الألعاب، حيث تسعى الهيئة من خلال إقامتها شراكات عالمية، إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية الشابة والرفع من مهاراتهم الإبداعية.