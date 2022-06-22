الفرق الإسعافية تباشر 36 بلاغاً منذ دخول الحجاج عبر منفذ جديدة عرعر

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية 36 بلاغاً منذ دخول الحجاج القادمين من جمهورية العراق الشقيق يوم السبت الماضي وحتى اليوم، عبر منفذ جديدة عرعر من خلال فرقها الموجودة على مدار الساعة بالمنفذ، والتي يبلغ عددها أربع فرق إسعافية.