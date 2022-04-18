"الفريح": لن يسمح بدخول المعتكف للمواقع المخصصة إلا بتصريح

وأوضح "الفريح"، في تصريح لقناة "الإخبارية" وجود أكثر من 2000 متقدم للاعتكاف، وذلك بعد توقف لعامين، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على تقديم طلبات الاعتكاف، الأمر الذي دفعهم لتخصيص خمسة أيام فقط لتقديم الطلبات.