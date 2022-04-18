"الفريح": لن يسمح بدخول المعتكف للمواقع المخصصة إلا بتصريح

أكد الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية في شؤون الحرمين، بدر الفريح، أنه لن يسمح بدخول المعتكف للمواقع المخصصة للاعتكاف بالحرم المكي والمسجد النبوي، إلا بتصريح من الجهات المختصة.
وأوضح "الفريح"، في تصريح لقناة "الإخبارية" وجود أكثر من 2000 متقدم للاعتكاف، وذلك بعد توقف لعامين، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على تقديم طلبات الاعتكاف، الأمر الذي دفعهم لتخصيص خمسة أيام فقط لتقديم الطلبات.
وأشار "الفريح"، إلى أن رئاسة شؤون الحرمين الشريفين حريصة على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، خاصة في هذا الشهر الكريم.
وأضاف: "الإقبال هذا العام على الاعتكاف بالمسجد الحرام، كان كبيرًا جدًا؛ خاصة مع انقطاع الناس عن زيارة الحرمين الشريفين طوال العامين الماضيين نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".